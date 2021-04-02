Sarıgöl'de aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Sarıgöl'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakçı Mahallesinde bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla M.A'yı gözaltına aldı.
Aynı ikamette bulunan E.H'nin de hakkında cinayet suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.
Zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan