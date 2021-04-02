Sarıgöl'de aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıgöl'de aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

Sarıgöl'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Sarıgöl'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakçı Mahallesinde bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla M.A'yı gözaltına aldı.

Aynı ikamette bulunan E.H'nin de hakkında cinayet suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özge Özder Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:33:43. #1.14#
title