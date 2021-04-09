Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı
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Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polis ekibine çiçek verdi.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polis ekibine çiçek verdi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Siteler Mahallesi'ndeki Botanik Bahçesi'ne gelen polisleri çiçek ve konfetilerle karşıladı.

Etkinlikte, Sarıgöl Siteler Mahallesi Camisi İmamı Muhammet Kaygısız tarafından şehit olan polisler için dua okundu.

Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı
Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı
Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı
Sarıgöl'de AK Parti'li gençler, Polis Haftası'nı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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