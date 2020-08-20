Sarıgöl'de 80 kiloluk bal kabağı yetiştirildi Sarıgöllü üretici Ahmet Akoğlan, 80 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Sarıgöllü üretici Ahmet Akoğlan, 80 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Sarıgöl Ziraat Odasının temin ettiği Kaliforniya cinsi bal kabaklarının ekimini yapan Akoğlu'nun hasat ettiği dev bal kabağı, odada sergilenmeye başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlk kez geçen yıl yetiştirdiğimiz Kaliforniya türü bal kabaklarının tohumlarından çiftçilerimize beşer adet dağıtarak çoğalmasını sağladık. Verdiğimiz tohumlar ürün vermeye başladı.Yetiştiren çiftçilerimiz odamıza birer tane hediye edecekler ve biz de alacağımız tohumlarla daha fazla sayıda üreticiye ulaşacağız." dedi.

Kaynak: AA