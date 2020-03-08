Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı
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Cumhuriyet Kadınları, Dünya Kadınlar Günü, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

08.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:39
Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, Sarıgöllü kadınlar Atatürk Parkı kafeteryasında bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Daha sonra Sarıgöllü kadınlar, mor renkli kurdele ile Hükumet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada dernek başkanı Hacer Öz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Hacer Öz, kadın cinayetlerin ve kadına uygulanan şiddetin son bulmasını istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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