Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:11
Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın siyasetçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın siyasetçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çelenk sunma töreniyle kutlama yapıldı. AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar Bakay, MHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Öztürk, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Erin, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Hacer Öz, tarafından sunulan çelenklerin ardından konuşmalar yapıldı. Törende kadınları temsilen konuşan Sarıgöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nuriye Demiran, kadınlar gününü kutlayarak yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Törenin ardından CHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Erin ve yönetimi esnafa karanfil dağıttı. - MANİSA

Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Sarıgöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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