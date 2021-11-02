Sarıgöl'de 795 araç denetlendi - Haberler
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Sarıgöl'de 795 araç denetlendi

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de 795 araç denetlendi

Sarıgöl'de geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 795 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Sarıgöl'de geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 795 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde alkollü araç kullanma, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu, kırmızı ışık ihlali ve okul taşıtları olmak üzere 795 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, ticari taksi şoförlerine uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme ve broşür dağıtımı yaptı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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