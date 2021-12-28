Sarıgöl'de 57 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 57 litre sahte içki ele geçirildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 57 litre sahte içki ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede market işleten G.İ'nin iş yeri ve evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 57 litre sahte içki bulundu. G.İ'nin yanı sıra markette çalışan R.E.İ. hakkında da işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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