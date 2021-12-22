Sarıgöl'de 32 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Haberler
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Sarıgöl'de 32 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Sarıgöl'de 32 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sarıgöl'de polisin uyuşturucuya yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, son 1 haftada 20 şüpheliye uyuşturucu kullanmak, 12 şüpheliye de uyuşturucu imalatı ve ticaretinden işlem yaptı.

Operasyonlarda 18 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 9 sentetik hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

Sarıgöl'de 32 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Sarıgöl'de 32 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

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