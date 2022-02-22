Sarıgöl'de 28 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Sarıgöl'de 28 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Sarıgöl'de 28 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 28 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 28 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, durdurulan kamyonette arama yaptı. Aramada kaçak tütünle hazırlanmış 28 bin 400 sigara bulundu.

Kamyonetin sürücüsü M.A'ya, 23 bin 697 bin lira para cezası uygulandı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Kaçak Sigara, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haberler

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