Sarıgöl'de 2,6 gram uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,3 gram esrar, 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,3 gram esrar, 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yaptı.

Ekipler, şüpheliler G.E. ve F.Ç'nin üst aramasında toplam 1,3 gram esrar, B.Ö'nün üst aramasında da 1,3 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Şüpheliler, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan