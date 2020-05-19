Sarıgöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Sarıgöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Sarıgöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından çelenk konuldu. Ardından sosyal mesafeye uygun olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenlere İlçe Gençlik ve spor Müdürü Gökhan Yıldırım, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyüldinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Budanlı, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Halil Eryılmaz, Sarıgöl İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Adıgüzel katıldı.

Kaynak: AA