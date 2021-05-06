Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
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Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı

Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'nin en işlek caddelerinden olan Ortabayır Mahallesi'ndeki Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Kağıthane'nin en işlek caddelerinden olan Ortabayır Mahallesi'ndeki Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Ortabayır, Gültepe, Telsizler ve Harmantepe mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandığı 500 metrelik Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme ve asfaltlama çalışması yapıldı. Cadde yolu 700 ton asfaltla baştan sona yenilendi. Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 15 kişilik ekip 5 iş makinası ve 6 kamyonla çalışmayı 2 günde tamamladı. Çalışma sonunda yolda çukur ve çatlaklar giderilerek trafikte sürüş güvenliği sağlandı, oluşabilecek su ve toz birikintileri önlendi. Yolda yaya önceliğini belirtici sarı çizgi çalışması da yapılacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmaları yerinde inceledi. Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde yol yenileme ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Öztekin, "Kısıtlama nedeniyle yollar boş. Bu sayede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Kağıthane'nin tüm mahallelerinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı
Sarıgöl Caddesi'nde yol düzenleme çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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