Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çilek hasadına katıldı
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Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çilek hasadına katıldı

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çilek hasadına katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, meclis üyeleri Mehmet Duran ve Sedat Ulu ile Günyaka Mahallesinde, çilek toplayan çiftçileri ziyaret etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, meclis üyeleri Mehmet Duran ve Sedat Ulu ile Günyaka Mahallesinde, çilek toplayan çiftçileri ziyaret etti.

Başkan Selçuk, Sarıgöl'de bağcılığın yanı sıra çilek tarlalarında artış yaşandığını söyledi.

Tarlaları ziyaretinde tarım işçilerinin sorunlarını dinleyen Selçuk, "Sarıgöl üzümün başkentidir. İlçemizin toprakları verimlidir, sadece üzüme bağlı kalmayalım, başka ürünlere de yönelmenin yararı olacaktır. Çilek verimli topraklarımızda oldukça kaliteli yetişmekte." dedi.

Çiftçileri ziyaretinde kendisine eşlik eden Mehmet Duran, Sedat Ulu ve Günkaya Mahallesi muhtarı Gürbüz Erkurt'a da teşekkür eden Başkan Selçuk, çiftçilere kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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