Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi

3 bin 569 metrekarelik inşaat alanında yer alan Gençlik Merkezi'nde, 150 kişilik konferans salonu, fitness salonu, müzik stüdyosu, kütüphane, kafeterya, derslikler, el sanatları, dans atölyeleri ve sergi holü yer alıyor.

3 bin 569 metrekarelik inşaat alanında yer alan Gençlik Merkezi'nde, 150 kişilik konferans salonu, fitness salonu, müzik stüdyosu, kütüphane, kafeterya, derslikler, el sanatları, dans atölyeleri ve sergi holü yer alıyor. Sarıgöllü gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: Habermetre