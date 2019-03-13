Sarıeroğlu; "Türkiye İçin Büyük Hedeflerimiz, Hayallerimiz Var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı'nın Muğla'nın Ortaca ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, beraberindeki AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile seçim bürosunda vatandaşlarla buluştu. Ziyarette, Sarıeroğlu'nu Cumhur İttifakı Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir, önceki dönem Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır ve meclis üyesi adayları karşıladı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim bürosundaki olumlu havanın ve hareketliliğin kazanacaklarına olan inancını arttırdığını ifade ederek, Muğla Büyükşehir ve ilçelerini Ak Parti Belediyeciliği ile tanıştırma hedefinde olduklarını söyledi.

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifakın önemine dikkat çeken Sarıeroğlu; "Cumhur İttifakı, sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin dediği gibi şer ittifakı, zillet ittifakı, illet ittifakı gibi masada değil, bizzat Millet tarafından kurulmuş bir ittifaktır. MHP'li ve Ak Partili kardeşlerimin uyumla yürüdüğü bir ittifaktır. Vatan, Millet ve ezan için yola çıkmış bir ittifaktır. 31 Mart'a kadar değil, mezara kadar sürecek bir ittifaktır." diye konuştu.

Adana Milletvekili olduğunu hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu; "Adana'da MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı kapsamında adayımız. 10 ilçede MHP, 5 ilçede ise AK Parti aday gösterdi. Orada da uyumlu bir çalışma yaptık. Meclis üyesi listelerimizi ortak yaptık. MHP'li kardeşlerimiz ile aynı hedef için birlikte çalıştık. Bu ittifak içselleşmiştir. Gönüldaşlarımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Diğer ittifakın hali ise ortada Balıkesir Edremit'te yaşanan olayda aslında bu ittifakın gerçekte ne olduğunu, bunların Türkiye'nin değerleri ile asla bağdaşmadığını, niyetlerinin ve arka planda yaptıkları gizli anlaşmaların ayaklarına dolanarak Milletin önüne çıktığını gördük." dedi.

AK Parti'nin Türkiye için büyük hayalleri olduğunu belirten Sarıeroğlu; "Muğla ve tüm ülkede, vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek istiyoruz. Umutlarını, hayallerini daha güçlü şekilde gerçeğe dönüştürmek için yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugüne kadar ülkemizi böldürmedik. Bundan sonrada böldürmeyeceğiz. Her vatandaşımızın oyuna talibiz. Kendi üst yönetimlerinin halini gören CHP'lilerin, İyi Partililerin, Saadet Partililerin de oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımızla bayrağımız altında geleceğe yürümek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Tek yürek olmuş bu yönde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetinin Muğla'ya 17 yıl içerisinde önemli yatırımlar yaptığını aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti;

"İlçeleriyle ve hükümetle uyumlu çalışan bir Büyükşehir olduğunda gelişme ve kalkınma çok daha hızlı olacak. Muğla'da bugüne kadar bu durum maalesef sınırlı olarak gerçekleşmiş durumda. Biz bu dönemde ilçelerimiz ve Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın olmasını, hükümetinde gücü ile Muğlalı vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı istiyoruz. Muğla Büyükşehir ve ilçelerinin emrinde olacağız."

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA