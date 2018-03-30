Sarıeroğlu, Türk Metal Sendikası Emek Dostları Ödül Töreni'ne Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeronda çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Bilgi kirliliklerinin yaratıldığı, bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi. Ama yüzümüzün akıyla inşallah pazartesi itibarıyla sonuçlandırmış olacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Türk Metal Sendikasın tarafından bir otelde düzenlenen "Emek Dostları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk Metal'in toplu sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sendikal tarihe, çalışma hayatı tarihine hem kazanımlarıyla hem elde edilen mali ve sosyal haklarıyla geçmiş bir sözleşmedir. Amacımız, temennimiz tüm çalışanlarımızın hayat standartlarını daha da artırmak. Bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Büyüme oranlarının dün açıklandığını ve bunun Türkiye açısından gurur verici olduğunu belirten Sarıeroğlu, OECD ülkeleri içinde İrlanda'dan sonra en çok büyüyen ülke konuma gelindiğini ifade etti.

AB ülkeleri, G20 ülkeleri içerisinde Türkiye'nin büyümede lider konumunu koruduğunu söyleyen Sarıeroğlu, gelecek dönemde de sürdürülebilir, kapsayıcı, dengeli şekilde büyüme performansını artırmak için işçiler, işverenler ve 81 milyon vatandaşla kararlı adımlara yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Taşeronla ilgili önemli bir süreçte iki gün kaldığını aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dün gece itibarıyla 4C'den 4B'ye geçen kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yüzde 10 ücret artışıyla önümüzdeki dönemde 4B sözleşmeli personel statüsünde olan çalışanlarımızla alakalı olarak izin sürelerinde bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu kardeşlerimiz düzenlemeler hayata geçtiğinde faydanalanacaklar. Mevcut yaptıkları işleri yapmaya devam edecekler. Diğer taraftan da 2018-2019'u kapsayan 4. dönem toplu sözleşmemizdeki kazanılmış olan sosyal haklardan da 4C'den 4B'ye geçen kardeşlerimiz faydalanacaklar."

Bakan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Taşeronda çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Bilgi kirliliklerinin yaratıldığı, bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi. Ama yüzümüzün akıyla inşallah pazartesi itibarıyla sonuçlandırmış olacağız. Merkezi bütçeyle düzenlemiş olan kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihaleleri kapsamındaki tüm taşeron kardeşlerimizin kadroya geçişiyle ilgili süreçlerimizi İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sağlıklı bir şekilde yürüttük."

"4 Aralık kriterinin konma sebebi, tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır"

Sarıeroğlu, "4 Aralık kriteri"yle alakalı birçok tartışmanın olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"4 Aralık kriterinin konma sebebi, tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5 Aralık tarihinde taşerondan kadroya geçişle ilgili açıklama yapıldıktan sonra bazı durumlarla karşı karşıya kaldık. İşten çıkarma riski olduğunu gördük, başka kişilerin işe yerleştirilmeleriyle alakalı bir risk durumu söz konusuydu. Bunu engellemek amacıyla iyi niyetli hak kayıplarının yaşanmaması adına konmuş bir kriterdir. Geçmiş dönemlerde taşerona kadroyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz seçim beyannamelerimizde ve o dönemde verdiğimiz sözlerden daha ileride bir düzenleme gerçekleştirdik. Asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapmadık. Teknik, zor bir konuydu. Uygulamada yaşanan farklı durumlar söz konusuydu ama sendikalarımızın, çalışanlarımızın, bürokratlarımızın katkılarıyla artık son aşamaya gelmiş durumdayız."

Yüzyılın sözleşmesi oldu

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal'in 55 yıldır üyeleri adına emek mücadelesi verdiğini belirterek, sendikanın 203 bin üyesiyle dev bir çınara dönüştüğünü söyledi.

Ocak ayı sonunda MES ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin, "yüzyılın sözleşmesi" olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeyi hazırlarken yürütülen sürece ilişkin bilgi verdi.

Kavlak, sözleşme sürecinde onlarca eylem yapıldığını, bir kez bile ülkenin güvenlik güçleriyle emekçilerin karşı karşıya getirilmediğini belirtti.

Pevrul Kavlak, sendika ve metal emekçilerine sözleşme sürecinde destek veren akademisyenlere ve basın çalışanlarına teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, programda, Türk Metal Sendikası Araştırma Eğitim Merkezince (TAEM) basımı yapılan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toker Dereli'nin anı kitabını kendisine verdi.

Törende, Türk Metal Sendikasına katkı sunan akademisyenler ve bazı kişilere ödülleri takdim edildi. Aralarında Anadolu Ajası çalışma hayatı muhabiri Özcan Yıldırım'ın da bulunduğu gazetecilere de plaket verildi.