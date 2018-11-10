Sarıeroğlu: "Suni Gündem Maddeleriyle Enerjiler Boşa Harcatılmaya Çalışılıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bizi birbirimize kırdırmak için suni gündem maddeleriyle enerjiler boşa harcatılmaya çalışılıyor. Diğer partilerin vizyonlarına, duruşlarına, şu an içinde oldukları tartışmalara bakıldığı zaman Türkiye ile alakalı proje üretmekten, vizyon ortaya koymaktan çok geri olduklarını görüyoruz." dedi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Sarıeroğlu, AK Parti'nin kadın ve gençlere verdiği önemi, onlar için hayata geçirdiği projeleri anlattı.

AK Parti'nin okul gibi olduğunu, gençlik kolları üyeliği ile başladığı partide üst düzey görevlerde bulunduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendiğini belirten Sarıeroğlu, "Adana'dan üniversite okumak için çıkmış, Ankara'ya gelmiş bir esnaf kızı olarak eğer ki partimizde bizler de yer bulabiliyorsak, bu salondaki tüm kardeşlerimiz aynı yolculuğu yapma şansına sahipler. AK Parti'nin farkı, diğer partilerden ayrımı bu. Şu anda AK Parti'nin en üst kurulu olan yürütme kurulunda gençlikten yetişmiş kişiler var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Çok çalışıyoruz ama daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Yaşananları görüyorsunuz. Tarihin o tozlu raflarına kaldırılmış, kara bir leke olarak hafızalardan silinmeyen bu Türkçe ezan tartışmaları tekrar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz, bizi birbirimize kırdırmak için suni gündem maddeleriyle enerjiler boşa harcatılmaya çalışılıyor. Diğer partilerin vizyonlarına, duruşlarına, şu an içinde oldukları tartışmalara bakıldığı zaman Türkiye ile alakalı proje üretmekten, vizyon ortaya koymaktan çok geri olduklarını görüyoruz.

Diğer taraftan bölgemizin de bize ihtiyacı var. Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize, tüm dünya sağırken, onların sesine tüm dünya kör olmuşken biz elimizi uzattık. Büyük olmasaydık, 16 yıllık iktidarlık döneminde güçlü adımlar atmasaydık, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı tüm o coğrafyalardaki kardeşlerimize elimizi uzatamazdık, gözyaşlarını dindiremezdik. Hala bize ihtiyacı olan çok sayıda kesim var. Bu yüzden bizler daha çok çalışmalıyız."

Toplantıda, parti çalışmalarına en çok katkı veren gençlere Sarıeroğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ tarafından katılım belgeleri verildi.

Çorum Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini de ziyaret eden Sarıeroğlu, esnaf ziyaretinde de bulundu.