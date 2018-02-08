Sarıeroğlu: "Şu An 10,3 Oranında Bir İşsizlikle Karşı Karşıyayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Nasıl El Bab'da temizliği yaptıysak, oraya belediyecilik hizmetlerini götürdüysek, yeniden inşası için çalışma yaptıysak, Afrin'de de önce terör temizliğini yapacağız, ondan sonra orada inşa faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz ve şu an ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşleri ile ilgili ortamı hazırlamış olacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Sarıeroğlu, AK Parti'nin asli unsurunun kadınlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları baştacı eden bir lider olduğunu belirten Sarıeroğlu, içinden geçilen böylesine önemli bir dönemde aldığı görevlerden dolayı Allah'a şükrettiğini kaydetti.

Sarıeroğlu, AK Parti'nin önüne koyulan bütün engellere, kurulan tuzaklara rağmen var gücüyle çalıştığını, ülkenin dört bir yanına hizmet ulaştırdığını anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğünü anımsatan Sarıeroğlu, "Allah Mehmetçik'imizin yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin. Tuzak üzerine tuzak kurulmaya çalışılan bir dönemden geçiyoruz ama başımızda liderimiz, başkomutanımız var. Biz, öyle bir ecdadın torunlarıyız ki önümüze çıkan her zorlukları Rabb'imin yardımıyla üstesinden gelecek güce sahibiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, dün Polatlı'ya bağlı bir köyden kendisini arayan bir muhtarın, "Kadınların yaptığı bazlamaları Mehmetçiğimize nasıl ulaştırırız?" diye sorduğunu aktararak, bunun Türkiye'nin tek yürek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, sınırındaki terör koridoruyla ilgili bütün planları, oyunları bozacağına işaret eden Sarıeroğlu, tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonun süreceğinin altını çizdi.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini başka bir ülkenin yaşaması durumunda ayağa kalkamayacağını ifade ederek, Türkiye'nin böyle bir sürecin arkasından ayağa kalkarak, El Bab'da Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin terörle uzun yıllar mücadele eden, sıkıntılar çeken bir ülke olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, "Bundan sonra da inşallah biz, bir olup, beraber olup, bütün kalbimizle, milletimizden aldığımız güçle hem o terör örgütleriyle, PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı hem de onların arkasındaki o asıl aktörlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

"Biz, Türkiye'yiz. Biz, güçlü, büyük Türkiye'yiz. Nasıl 15 Temmuz'da bize diz çöktüremedilerse bir daha bundan sonra da diz çöktüremeyecekler." diye konuşan Sarıeroğlu, "Tarihimiz belli. Alparslan'dan gelen, Fatih Sultan Mehmet'e, Osman Gazi'ye uzanan, Mustafa Kemal Atatürk'ten Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'a ve şimdi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a kadar kökleri, uzantıları olan bir davanın mensuplarıyız. Güçlü bir tarihe, maziye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rağmen, yaralılara acil şifalar dileyen Sarıeroğlu, bu süreçte atılan roketlerle sivil vatandaşların da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimsenin, kimseye evlat acısı yaşatmaya hakkı yok, hele teröristlerin yaşamaya bile hakkı yok. İnşallah şehitlerimizin, sivil vatandaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir terör örgütü bizim ülkemiz üzerinde herhangi bir kötü niyetli plan, tuzak yapamayacak. Bu konuda çok kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye yol biçmesine izin vermeyeceğiz"

Muhalefetin içinden geçilen süreci okuyamadığını, gelecekle ilgili öngörüde bulunamadığını kaydeden Sarıeroğlu, bunlara kulaklarını, gözlerini kapadıklarını dile getirdi. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Nasıl El Bab'da temizliği yaptıysak, oraya belediyecilik hizmetlerini götürdüysek, yeniden inşası için çalışma yaptıysak, Afrin'de de önce terör temizliğini yapacağız, ondan sonra orada inşa faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz ve şu an ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşleri ile ilgili ortamı hazırlamış olacağız. Bu bağlamda, biz gönlümüzü açtık Suriyeli kardeşlerimize. Kimsenin toprağında gözümüz yok bizim. Biz, 80 milyon vatandaşımızın hem bugünü hem de yarını için, evlatlarımız için, ülkemizin huzur, refah ve güvenliği için bu operasyonu yapıyoruz. Birileri 'savaş' vesaire diyorlar. Savaş iki ülke arasında olur. Şu anda biz, savaş içerisinde değiliz. Biz, şu an terörle mücadele çalışması içerisindeyiz. Bunların inşallah kökünü kazıyacağız. Bu konuda kendimizden eminiz, gereği neyse yerine getireceğiz."

Sarıeroğlu, bugüne kadar nasıl izin vermedilerse, bundan sonra da kimsenin Türkiye'ye rol biçmesine, istikamet göstermesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

"1,5 milyon kişiye istihdam sağladık"

Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, yatırımlarını da sürdürdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın yerli ve milli mühimmatlarla yapıldığını anımsattı.

Bakan Sarıeroğlu, son bir yılda 1,5 milyon kişiye ek istihdam sağladıklarını, TBMM'de istihdamla, yeni yatırımlarla ilgili bir paketin olduğunu, konulan hedefler doğrultusunda adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı olarak da çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, Türkiye'nin istihdamla ilgili hedeflerine güçlü adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Sarıeroğlu, "Şu an 10,3 oranında bir işsizlikle karşı karşıyayız. İnşallah bu ayı da atlattıktan sonra, 2018 yılıyla ilgili atacağımız adımlardan sonra, işsizlik oranlarımızı güçlü şekilde düşüreceğiz, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bununla ilgili gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

"Bir senden, bir benden" isimli yeni teşviklerinin olduğunu anlatan Sarıeroğlu, bu kapsamda ilk defa maaş teşviki vereceklerini kaydetti.

"İŞKUR'dan 1 milyon 27 bin kişiye iş"

Bakanlığının her alanda, 81 ile ulaşan faaliyetler yaptığını belirten Sarıeroğlu, İŞKUR'un 2002'de 135 bin kişiyi işe yerleştirmişken, 2017 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyon 27 bin kişiye çıktığını aktardı.

Bu işe yerleşenlerin yüzde 30'unun kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, kadınlara daha çok imkan oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sarıeroğlu, 2019'un hem Türkiye hem de dünya açısından önemli olduğuna işaret ederek, 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, devlet ve milletin tam olarak bütünleşeceğini, Türkiye'nin atağa kalkacağını söyledi. Sarıeroğlu, "İnşallah 2019'da açılan yeni kapı sayesinde dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salacağımız yeni bir dönem olacak. Aynı zamanda da Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde seçilmiş başkan olmasını sağlayacak." diye konuştu.

Kongreden notlar

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı sinevizyonda gösterildi, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajları okundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, ilçelerindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Faaliyet raporlarının sunulduğu kongrede, Hayrunnisa Işık Aydoğan tek aday olarak seçime katılıyor.