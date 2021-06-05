Sarıeroğlu: "Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık"
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Sarıeroğlu: "Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık"

Sarıeroğlu: 'Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, sağlık alanında yaptıkları yatırımlar sayesinde birilerinin el ovuşturarak bekledikleri görüntülerin ortaya çıkmadığını belirterek, "Pandemi döneminde önemli bir süreci dünyaya örnek olacak bir şekilde geride bıraktık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, sağlık alanında yaptıkları yatırımlar sayesinde birilerinin el ovuşturarak bekledikleri görüntülerin ortaya çıkmadığını belirterek, "Pandemi döneminde önemli bir süreci dünyaya örnek olacak bir şekilde geride bıraktık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, beraberinde il başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanı Sami Özsoy ile bir dizi ziyaret için geldiği Ceyhan ilçesinde yaptığı açıklamada pandemi döneminde ara verdikleri programları telafi etmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Adana yeni yönetim kadroları olarak 2023'e ve 2024'e hazır olduklarının altını çizen Sarıeroğlu, "Zorlu bir süreç yaşadık, hepimiz açısından özellikle biz ak partinin siyaset yapanlar gönül gönüle, el ele biliyorsunuz sahalarda da çalışmayı çok seviyoruz. Bu şekilde alışkın olduğumuz bir düzenden bir süredir vatandaşlarımızın sağlığı, hemşehrilerimizin sağlığı için bir nebze uzak kaldık. İnşallah bu açığı şimdi kapatacağız, bu açığı kapatmak için hep birlikte çok yoğun bir saha çalışması içerisinde olacağız. Bugün bizlerde bu süreci inşallah Ceyhan'ımızdan bismillah diyerek yeniden başlıyoruz. 15 ilçemizi adım adım, karış karış, hep birlikte vekillerimizle, teşkilatlarımızla gezerek hemşehrilerimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde gerçekten önemli bir sürecin dünyaya örnek olacak bir süreci geride bıraktık. Sağlık alanında yapmış olduğumuz yatırımlar, bugüne kadar atmış olduğumuz adımlar sayesinde Allah'a hamdolsun birilerinin el ovuşturarak kenarda köşede ortaya çıksın diye bekledikleri görüntüler ortaya çıkmadı. Adana olarak gerçekten çok yüksek saylara ulaştığımız günler oldu. Gece uykusuz, her an başkanımızla, bakanımızla, il müdürümüzle süreci takip ettiğimiz dönemler oldu. Yine sağlık çalışanlarımızın büyük gayreti sayesinde, vefa sosyal destek ekiplerindeki kardeşlerimizin emekleri sayesinde, her alanda bu alanla yönelik çalışan kamu görevlilerimiz sayesinde Allah'a hamdolsun Adana'da da çok kötü bir süreç yaşamamış olduk" dedi.

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kızılay caddesindeki esnafları ziyaret etti. - ADANA

Sarıeroğlu: 'Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık'
Sarıeroğlu: 'Önemli bir süreci dünyaya örnek şekilde geride bıraktık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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