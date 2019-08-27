Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

27.08.2019 10:54

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.

Uçakla Adana Havalimanına getirilen Sarıeroğlu'nun cenazesi, daha sonra özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Aynı uçakla Adana'ya gelen Jülide Sarıeroğlu'nu Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri karşıladı. Hastaneye giden Jülide Sarıeroğlu ve annesi Kadriye Sarıeroğlu da yetkililerle görüştü.

Sarıeroğlu, daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine geçerek burada taziyeleri kabul etti.

Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek. Sarıeroğlu'nun naaşı daha sonra Kabasakal Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA