Sarıeroğlu'ndan Taşeron Açıklaması

Sarıeroğlu, "Daha önce taşeronda çalışan eski hükümlü kardeşlerimizden, terör suçu olmamak üzere, cinsel saldırı olmamak üzere, çocuk istismarıyla bağlantılı herhangi bir suç olmamak üzere, inşallah alım sürecini başlatacağız." dedi.