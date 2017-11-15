Sarıeroğlu: "Kemer,kumluca,finike,demre ve Kaş'taki İşçilerimizin,işverenlerimizin,çiftçilerimizin...
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Plaket takdimi Programın sona ermesi ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış...
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Plaket takdimi
Programın sona ermesi ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.