Sarıeroğlu: "Hiçbir şey eksik bırakmayacağız"
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Sarıeroğlu: "Hiçbir şey eksik bırakmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını yaşanan Kuyubeli bölgesinde vatandaşları ziyaret ederek üzüntülerini paylaştı.

Sarıeroğlu:
26.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını yaşanan Kuyubeli bölgesinde vatandaşları ziyaret ederek üzüntülerini paylaştı. Sarıeroğlu, yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını kaydetti.

Kozan'da 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın küle döndüğü yangının ilk günü bölgeye gelen ve çalışmaları Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adana Milletvekilleri ile birlikte takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, muhtarlar ve evi yanan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Yangından etkilenen Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Kuyubeli, Çürüklü, Bozcağını, Karabucak, Acaryayla mahallerinde can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Maddi hasarları telafi edeceğiz, ağaçlandırma çalışmalarını hızla başlatacağız. Yangında hasar gören köylerimizde hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hasar tespit çalışmaları başladı, yaralar hızlı şekilde sarılacak. Söndürme çalışmaları söndürüldü ve çok farklı noktalarda çıkan yoğun bir mücadele süren yangın söndürme çalışma yapıldı. Büyük bir badire atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey eksik bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımıza bilgileri aktarıyoruz. Orman ciğerlerimiz her birimizin canı yandı. Tekrar yaşanmaması için daha hassas dikkatli olmamız lazım. Tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyoruz gece gündüz sizde an ve an takip ettiniz hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ederek, "Devletin varlığını ensemizde hissettik" dedi.

Köyleri yangından zarar gören muhtarlar, gösterilen ilgi ve verilen destekler için teşekkür ederek yangının faillerinin biran önce bulunarak cezalandırılmasını talep etti.

Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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