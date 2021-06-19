AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Kırşehir temaslarında gençlerle bowling oynadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı

KIRŞEHİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Kırşehir temaslarında gençlerle bowling oynadı.

Kırşehir'de, 1071 adlı bowling salonunda düzenlenen turnuvaya katılan ve gençlerle bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, atışların yapıldığı pist alanına geçti. Atış yapmadan önce salon işletmecisi Kürşat Güdük'ten bilgiler alan Sarıeroğlu, yaptığı 3 atışta da başarı sağlayamadı. Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Milletvekili Mustafa Kendirli, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da pist alanında atış yaptı. Yaklaşık 150 gencin katıldığı turnuva aynı gün sona erecek.

Kırşehir temaslarına sabah saatlerinde teşkilat ziyareti ile başlayan Sarıeroğlu, genişletilmiş il sosyal politikalar başkanları toplantısının ardından Ahi Çarşısı esnafını ziyaret edip Ahi Külliyesi alanına geçti. Sarıeroğlu, huzur evi ziyaretinin ardından STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı - Haberler
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