Sarıeroğlu: "Enerjimizi ve Potansiyelimizi Boşa Harcatmaya Çalıştıkları Dönemlerden Geçiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taş üstüne taş koymayanların bir de yapılan işleri bozmaya, birliğimizi ve kardeşliğimizi zedeleyici davranışlar ve algı çalışmalarıyla enerjimizi ve potansiyelimizi boşa harcatmaya çalıştıkları dönemlerden geçiyoruz." dedi.



Elazığlı şehit aileleri ile devletten aldığı hibe desteğiyle iş yeri açan kadın girişimcinin mağazası ve Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki ev kadını kursiyerlerin sergisini ziyaret eden Sarıeroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.



Bakan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, anne tarafından Elazığlı olduğunu söyledi.



AK Parti olarak bugüne kadar çok zorluklar yaşadıklarını, tek gayelerinin millete hizmet etmek, onların sıkıntılarını çözmek ve layık oldukları hizmetle buluşturmak olduğunu belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Ülkemizin sorun alanlarını gidermeye çalışırken sürekli önümüzü barikatlar, engeller çıkarıldı. Bu engelleri aşarken partimize kapatma davaları açıldı. 27 Nisan bildirisiyle yine diz çöktürülmeye çalışıldı. Sonrasında yaşadığımız Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 7-8 Ekim olayları gibi badireler ile yine ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru bir yolda, arkasında milletimizin ve omuz omuza çalıştığı teşkilatların olması bu zorlukların aşılmasında temel gücümüz oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik hukuku ve büyük bir ailenin mensubu olma bilinciyle 16 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyoruz."



Sarıeroğlu, iktidar partisi olarak hizmet noktasında daha yapacak çok işleri olduğunu, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.



"Birbirimize ve ülkemize sahip çıkacağız"



Bu yolda önlerine çıkan tüm engelleri birer birer aştıklarını anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"İçeride ve dışarıda yaşananları görüyorsunuz. Taş üstüne taş koymayanların bir de yapılan işleri bozmaya, birliğimizi ve kardeşliğimizi zedeleyici davranışlarla, tutumlarla ve algı çalışmalarıyla enerjimizi ve potansiyelimizi boşa harcatmaya çalıştıkları dönemlerden geçiyoruz. Birbirimize ve ülkemize sahip çıkacağız, önümüze bakacağız. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, Başbakanımızla birlikte AK kadrolar ve teşkilatlar olarak bugüne kadar nasıl bir nefer gibi liderimizin arkasında durduysak inşallah yine aynı şekilde bu ülkenin ve liderimizin neferi olarak ecdadın bize bırakmış olduğu o mücadele ruhuyla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz."