Sarıeroğlu: Emekli Maaş ve İkramiyeleri Erken Ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerini Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiyelerin 7 Haziran Perşembe, SKK'lılar için ise 8 Haziran Cuma günü ödeneceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerini Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiyelerin 7 Haziran Perşembe, SKK'lılar için ise 8 Haziran Cuma günü ödeneceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com