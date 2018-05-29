Sarıeroğlu: Emekli Maaş ve İkramiyeleri Erken Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerini Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiyelerin 7 Haziran Perşembe, SKK'lılar için ise 8 Haziran Cuma günü ödeneceğini bildirdi.