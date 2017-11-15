Sarıeroğlu: "Batan Değil, Mali Açıdan Daha Sürdürülebilir Hale Gelen Sgk Oluşturmuş Durumdayız"

Sarıeroğlu: "Batan Değil, Mali Açıdan Daha Sürdürülebilir Hale Gelen Sgk Oluşturmuş Durumdayız"

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.