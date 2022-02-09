Sarıçay'da Taşkın Riskine Karşı Çalışmalar Aralıksız Sürdürülüyor

ÇANAKKALE (Bültenler) - Afad Acil Yönetim Merkezinde oluşturulan kriz masasına Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Handan Özyayla Kenar, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Afad Müdürü İbrahim Tarı, DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız, Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, Çanakkale Kızılay Şube Başkanı Ergin Sezen ile ilgili birim amirleri katıldı. Oluşabilecek herhangi bir taşkın durumuna karşı alınacak önlemlere ilişkin planlamaların görüşüldüğü kriz masasında, alınacak trafik tedbirleri, görevli personel ve ekip araçlarının planlaması yapıldı.

Taşkın riskine karşı oluşturulan kriz merkezi çalışmaları kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Handan Özyayla Kenar, Vali İlhami Aktaş ile birlikte Atikhisar Barajı ve Sarıçay güzergahında yapılan incelemelere katıldı. İlk olarak Atikhisar Barajı'nda yapılan incelemelerde barajın durumu hakkında bilgi alan heyet, ardından Sarıçay güzergahında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sarıçay güzergahında yapılan incelemelerde heyet, taşkın sınırları ve taşkın olabilecek riskli yerler ile taşkın riskine karşı alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Aktaş başkanlığında oluşturulan kriz masası heyeti ile birlikte Başkan Yardımcısı Özyayla, akşam saatlerinde de Atatürk Mahallesi Sarıçay güzergahında incelemelerde bulundu. Bu bölgede bulunan kentlilerimizin tahliye edilmesi konusunda alınan karar doğrultusunda çalışmalarını yürüten Çanakkale Belediyesi, bölgeye gönderdiği araçlar ile burada bulunan kentlileri tahliye ederek, konaklamalarını sağladı.

Çanakkale Belediyesi tarafından taşkın riskine karşı gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca, Sarıçay kenarındaki otoparklarda araçları bulunan kentlilerimiz araçlarını almaları konusunda uyarılırken, bölge araç girişlerine kapatıldı.

Sarıçay dere yatağında oluşabilecek taşkın riski nedeni ile herhangi bir olumsuz durum oluşmaması adına, araç girişine kapatılan Sarıçay kenarındaki otoparklara kentliler araçlarını park etmemesi ve uyarı işaretlerine uymalarını önemle rica ederiz.

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