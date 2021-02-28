Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
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Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

28.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:09
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

ÇANAKKALE'de deniz suyunun çekilmesi nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da demirli birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu.

ÇANAKKALE'de deniz suyunun çekilmesi nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da demirli birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu. Tekne sahipleri, suyun hava değişikliği nedeniyle çekildiğini ileri sürdü.

Çanakkale, kent merkezini ikiye bölen Sarıçay'da, deniz suyunun çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay'da bağlı balıkçı tekneleri ise suyun azalmasının ardından karaya oturdu. Teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalışan balıkçılar ise olaya deniz suyunda yaşanan gel-gitlerin neden olduğunu söyledi.

Teknelerinin motorunu balçıktan kurtarmak için çaba harcayan balıkçı Sedat Güneş, "Sular yükseldiğinde yeniden balığa çıkacağız. Her sene bu aylarda Sarıçay'dan yaklaşık 1 metreye yakın su çekilir. Rüzgarın kuzeyden batıya esmesinin yanı sıra bölgenin ev ve iş yeri atıklarıyla dolmasının da etkisi oluyor" diye konuştu.  


Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu
Sarıçay'da sular çekildi tekneler karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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