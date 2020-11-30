Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor
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Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor

30.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:50
Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri tarafından yapımına başlanan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri tarafından yapımına başlanan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın en önemli projelerinden birisi olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj, Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlandı. Sarıçay Barajı, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek. - AYDIN

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Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor
Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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