Sarıçay Barajı için inşaatında ilk çalışma başladı

08.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:28

Aydın'ın Söke ilçesinde bölgenin 2060 yılına kadar su sorununu çözeceği belirtilen Sarıçay Deresi üzerine kurulacak barajda, şantiye kurulumu başladı.

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz'un da bulunduğu heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj çalışmaları konusunda heyete bilgi verdi. Barajın, Söke ve Kuşadası ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını aktaran Balta, "Barajımızın temelden yüksekliği 125 metre olacak. Bugünkü fiyatlarla maliyeti 511 milyon lira. İnşallah 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Aydın'ımıza, Söke'mize ve Kuşadası'na hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, barajın tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesine devredileceğini ve Büyükşehir Belediyesinin de 30 yıl boyunca taksitle ödeyeceğini aktardı. Savaş, "Tabii bu geri ödemeden kaynaklanan süreci Büyükşehir, 'Ben yapıyorum' diyerek algı yönetimi ile kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor ama işi yapan ve projelendiren DSİ. Yani hükümetimiz, devletimiz yapıyor. Bu böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2014'te "Barajı biz yapacağız" şeklinde bir iddiada bulunduğunu, o dönemde Orman ve Su İşleri Bakanı olan Veysel Eroğlu'nun, "Buyurun yapın" dediğini kaydederek, "Keşke o gün bu işi biz Büyükşehirin eline bırakmasaydık. Belki bugün bu iş neticelenecekti. Söke, Kuşadası, Güzelçamlı ve Davutlar su ihtiyacını yeraltı kaynaklarından sağlıyordu. Yaz aylarında bu bölgede nüfus 8-10 kat arttığı için su yetersizliği yaşanıyordu. Bu tesis ile su sıkıntısı yaşanmayacak." dedi.

Kaynak: AA