Sarıcaoğlu ve Atlı Ankara'da

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, TBMM'de AK Parti Samsun Milletvekillerini ziyaret etti.

Ankara'da ilçede yapılan ve yapımına başlanılacak olan projelerle ilgili ziyaretlerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'a yapılan gelen yatırımlarda büyük emekleri olan milletvekillerimizi ziyaret ederek yeni projelerimize ilişkin istişarelerde bulunduk" dedi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı ile birlikte eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Bahri Kesici, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcıları Fahrettin Kırbıyık ve Yakup Moğul ile Tetkik Hakimi Ceyhan Bilgici'yi ziyaret ettiklerini vurgulayan Sarıcaoğlu, "Ankara ile Kavak arasında köprü görevi gören çok kıymetli bürokratlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyük projeler yolda

Kavak'ın önünün açık olduğunun altını çizen Başkan Sarıcaoğlu, "Ankara ziyaretlerimiz kapsamında birçok milletvekilleri ve bürokratlarımız ile istişareler yaptık. Kavak'ın çok daha iyi konumlara gelebilmesi için AK Parti Kavak İlçe Başkanımız Osman Atlı ile ekip çalışması halinde ziyaretlerimiz aralıksız devam ediyor. İlçemizde birçok projenin hayata geçmesinin yanı sıra önümüzdeki süreçte te çok daha büyük projeleri ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

2019 Seçimleri çok önemli

2019 seçimlerinde Kavak'ta en iyi neticeyi alacaklarını dile getiren Sarıcaoğlu, "2019 seçimlerinde Kavak'ta en iyi sonucu alarak, 2019 yılı zafer yılımız olacak. Biz çalışmalarımıza göreve geldiğimiz günden bu yana devam ediyoruz. Hiçbir zaman halkımız ile bağlantılarımızı koparmadık hep halkımızla iç içe olduk. Yaptığımız tüm hizmetleri onların istek ve talebi doğrultusunda ortak akılla yapıyoruz. 2019 seçimleri AK Parti için yeni bir zafer yılı olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN