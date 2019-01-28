Sarıcaoğlu: "Reis'e Söz Verdik Hedef Yüzde 80"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımıza söz verdik 31 Mart'ta hedefimiz yüzde 80 oy almak" dedi.

Kavak AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı'nın kendisine yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Başkan Sarıcaoğlu, "Çıktığımız bu kutsal ve onurlu yolda ilçe teşkilatımız ile el ele kol kola vererek başarıya birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

2014'te Kavak Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte AK belediyecilik hizmeti ile buluşan ilçenin aradan geçen beş yılda çok önemli ve büyük hizmetlere kavuştuğunu söyleyen Sarıcaoğlu, "Görev süremizde ilçemiz 526 milyon liralık yatırım aldı. Bu yeni dönemde de liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsımıza bir kez daha görev tevdi edildi. Şimdi de 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz yüzde 80'lik oy sözünü yerine getirmek için ilçe teşkilatımızla el ele çalışarak başarıyı birlikte yakalayacağız "diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı da genel merkezin istemiyle görevinden istifa ederek belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu ve sonrasında da yeniden teşkilatın görev vermesiyle görevine döndüğünü söyledi. Atlı, "Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. O da 31 Mart'ta Kavak'ta en iyi neticeyi almaktır. Bu amaçla Belediye Başkan Adayımız İbrahim Sarıcaoğlu'nun arkasında hep birlikte kenetlenerek çalışacağız. AK Parti bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Şimdi hepimiz el ele en yüksek oy için çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA