Sarıcaoğlu: "İlçemiz İçin Projelerimiz Hazır"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemiz için projelerimiz hazır. Harekete geçmek için 31 Mart'ta halkımızdan yetki bekliyoruz" dedi.

İlçe için yapılan büyük yatırımların 2023 vizyonu ile artarak devam edeceğini belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak'ın gelişimi için var gücümüzle mücadelemizi verdik. Yakaladığımız bu gelişim hız kesmeden artarak devam edecek" diye konuştu.

Halk günü kapsamında makamında hemşehrileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Vatandaşlarımızın bizlere inancını bu zamana kadar boşa çıkarmadık bundan sonrada boşa çıkarmayacağız. Hazırlamış olduğumuz büyük projelerimizi çok kısa süre içerisinde açıklayacağız seçimden sonra da kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Önce millet, önce memleket düşüncesi ile ilçeyi 2023 vizyonuna hazırladıklarını belirten Sarıcaoğlu, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışmalarımıza her zaman hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destek ile yön verdik. Ekibimiz ile yaptığımız istişareler ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçemiz için büyük projeler hazırladık. Bu güne kadar tüm projelerimizi önce halkımızın görüşüne sunduk sonra yaptık. Bundan sonra da yine halkımızla birlikte el ele omuz omuza güzel ilçemizin kalkınması için çalışacağız "dedi.

Projeler AR-GE ekibimizden

Yeni dönem için de projelerinin hazır olduğunu ve seçimlerden sonra hemen çalışmaya başlayacaklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Bünyemizde oluşturduğumuz AR-GE ekibimizle önümüzdeki 5 yıl boyunca ilçemizde hayata geçireceğimiz projelerimizi hazırladık. Kavak'a büyük değişim yaşatacak bu projeleri ekibimiz tüm ilçemizi karış karış gezerek ve vatandaşlarımızla sohbet ederek ayrıca sosyal medyadan gelen taleplere göre hazırladılar. Bu ekibin çalışması doğrultusunda 2023 vizyonumuz belirlenerek önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak projeler ortaya çıkarıldı. Kavak artık önlenemez bir büyüme hızına kavuştu. Bu yükseliş ve büyüme halkımızın bizlerle olan güçlü desteği ile bundan sonrada devam edecektir." - SAMSUN

Kaynak: İHA