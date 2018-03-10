Sarıcaoğlu: "Birçok Yatırım İçin Gün Sayıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, birçok yatırımın startı için gün saydıklarını söyledi.

AK Parti Kavak Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Üzeyir Köksal başkan seçildi. AK Parti Kavak Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Kavak Halk Eğitim Konferans Salonunda yapıldı. AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe yaptığı konuşmada, "Kavak İlçe 5. Olağan Kongremiz hayırlara vesile olmasını temenni ederek her zaman yanında ve destekçisi olacakları yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Üzeyir kardeşimiz genç ve dinamikliği ile Kavak'ta çok güzel işlere imza atacağına eminim" dedi.

Kavak'ın yeni bir değişim süreci içerisine girdiğini belirten AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, "Geçtiğimiz hafta yoğun bir katılım ile ilçe başkanı seçimini gerçekleştirdik bu hafta ise yine yoğun bir katılım ile kongremizi yapıyoruz. Üzeyir Köksal kardeşimiz ile bundan sonra omuz omuza partimiz için çalışmalar yapıp Kavak'ta AK Parti'nin oy oranını daha da yukarılara yükselteceğiz. Gençlik Kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kongreye katılan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"AK Parti gücü ile Kavak hizmetin en iyisini ve en güzelini aldı. Halen birçok yatırımın startı için Kavak gün sayıyor. Bu kadar büyük hizmetler elbette ki şahıslar üzerinden değil partinin tamamı üzerinden değerlendirilmeli çünkü bu bir ekip çalışması. AK Parti Kavak İlçe Başkanımız Osman Atlı'dan önce Üzeyir Başkaya ve Bülent Yüksel başkanlarımızla büyük başarılara imza attık. Bizim davamız bir bayrak yarışı ancak bayrağı teslim eden yerinde durmuyor ve her zaman o bayrağın çok iyi noktalara gelmesi için bayrağı teslim ettiği kişiye desteğini sürdürmeye devam ediyor. Şuan burada Üzeyir Başkaya ve Bülent Yüksel kardeşlerimin de olması ve bu bütünlüğün korunması Kavak'ın başarısının en büyük etkenidir. Üzeyir Köksal kardeşimizi ve yönetimini tebrik ediyor yeni görevlerinde başarıları diliyorum. Bu zamana kadar AK Parti'nin Kavak'ta bayrağını dalgalandıran Üzeyir Başkaya, Bülent Yüksel, Aziz Kanık, Ümmühan Aracı Çelik arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar nasıl omuz omuzaysak bundan sonrada öyle olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN