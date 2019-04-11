Sarıcaoğlu: "Ağa Olmaya Değil Hizmete Geldik"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Biz halkımıza ağa paşa olmaya değil, hizmet etmeye geldik" dedi.

31 Mart yerel seçimlerde Kavak'ta ikinci kez Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sarıcaoğlu, önceki gün AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP il Başkanı Abdullah Karapıçak'ın katılımları ile yapılan mazbata töreni ardından beş yıllık yeni dönemin başarılı geçmesi için kurban kesip mevlit okuttu.

İki binin üzerinde ilçe halkının katıldığı Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen programa katılarak ilk sözü alan MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Davaya sahip çıktınız. Biz de size hizmetten onur duyacağız" derken Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da 31 Mart'ta sandığa giden vatandaşların görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Sizler vatandaşlık görevinizi yaptınız. Şimdi sıra bizde. Sözümüz söz. Samsun'un en gözde ilçeleri arasında yer alacağız" diye konuştu.

"Artık ileriye bakıyoruz"

İlçe halkına verdikleri oylardan dolayı teşekkür eden Başkan Sarıcaoğlu, büyük bir destekle tekrar göreve gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Geçen beş yıllık dönemde ilçeye her alanda pek çok yatırımın gelmesine öncülük ettiklerini anlatan Sarıcaoğlu, çalışmalarının aynı tempoda kesintisiz bir biçimde süreceğini ifade etti.

Gelecek beş yıl içinde hayata geçecek devasa projelerle Kavak'ın bambaşka bir görünüme kavuşacağı ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar yapılanlar artık geride kaldı. Bundan sonra ileriye bakıyoruz. İlçemizin hızlı büyümesi bundan sonra da devam edecek ve bugün 22 bin dolayında olan nüfusumuz önümüzdeki beş yılda en az 40 bine çıkacaktır. Çünkü kavak artık göç vermiyor. Aksine göç alıyor. Kavak için çok güzel çalışmalarımız olacak. Devletimizin de desteğini arkamıza alarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir yandan tüm mahallelerimizin sorularını çözerken diğer yandan da hayat bulacak yeni projelerle ilçemize değişimi yaşatacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA