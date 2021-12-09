Sarıçam ve Yüreğir halkı için 15 bin tonluk dev su deposu inşa ediliyor

SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - Başkan Zeydan Karalar inşaatı inceledi, bölgede su sıkıntısını en aza indirmek için çaba harcamaya devam edeceklerini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin su ihtiyacını karşılayabilmek için hayata geçirilen 15 bin metreküp hacimli su deposu inşaatını yerinde inceledi.

ASKİ; kent genelinde sürdürdüğü içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarında Adana'nın eksiklerini, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini en verimli şekilde karşılayabilmek için proje üretiyor.

Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yaşanan hızlı yapılaşma ve büyüyen nüfus yoğunluğu nedeniyle artan su ihtiyacına çözüm getirmek amacıyla, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen ASKİ, içme suyu sorununu azaltmak için mevcut depoya ek olarak 15 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu inşa ediyor.

YENİ SU DEPOSUYLA BİRLİKTE SU SIKINTISI AZALACAK

Depo inşaatını yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oldukça büyük bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Karalar, 'Yüreğir'in ikinci 15 bin tonluk su deposunu inşa ediyoruz. Devasa bir depo yapılıyor. Yeni deponun Yüreğir ve Sarıçam ilçelerimizde çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek su kesintilerinde ve yaz mevsiminde su ihtiyacı arttığında hizmet vermesini amaçlıyoruz. Mevcut depolarla birlikte iki ilçemizdeki su depolama kapasitesi artıyor. Bu çalışmayla birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı azalacak. Kardeşlerime hayırlı olsun" dedi.

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