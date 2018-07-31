Sarıçam Platformu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneride Bulundu

Sarıçam Platformu, 5 Ocak Stadı yerine yapılması planlanan Millet Parkı'nın Sarıçam'da bulunan çöplüğün yerine yapılması önerisinde bulundu.

Sarıçam Platformu adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektupta, "Basına yansıdığı biçimi ile Adana'ya yapılması düşünülen Millet Parkı'nın şehir merkezinde bulunan 5 Ocak Stadyumu'nun yıkılarak bu alana yapılmasının düşünüldüğünü öğrendik. Bu durumun tamamen yanlış olduğu kanısındayız" ifadesi kullanıldı.

5 Ocak Stadyumu'nun doğu tarafında 200 metre mesafede Türkiye'nin en büyük parklarından biri olan 300 dönüm alana kurulu, Avrupa standartlarında olan Merkez Park bulunduğu belirtilerek, mevcut stadyumun sol tarafında 400 metre mesafede Adana'nın en nitelikli parkı olan Atatürk Parkı'nın yer aldığı vurgulandı.

Millet Parkı'nın 5 Ocak Stadı yerine yapılmasının yanlış olduğunun vurgulandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta şu öneride bulunuldu:

"Adana'nın yeni yerleşim birimi Sarıçam İlçemiz sınırları içerisinde, 21 bin adet konutun inşasının tamamlandığı, yeni stadyuma 500 metre, yeni kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tam karşısında bulunan, toplam bin 100 dönüm kamu arazisi olan, Adana'nın ve tüm ilçelerinin çöpünün döküldüğü ayrıca şu an yerleşim merkezinin tam ortasında kalan ve çevresine aşırı derecede sağlık sorunlarına neden olan, görüntü kirliliği oluşturan, koku yayan vahşi çöp depolama merkezinin Millet Parkı olması için en ideal arazi olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca otobana yakınlığı, yapımı sürmekte olan 250 milyon TL bedele mal olacak olan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün trafik sorununu ortadan kaldıracağı gerçeği de göz önünde bulundurularak, yoğun nüfus ve trafik yükünün olmayacağı bir alan olması nedeni ile tercih edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tarafınızca verilecek talimatlar neticesinde konunun uzmanlar tarafından incelenmesini, yaptığımız bilgilendirmenin doğruluğunu teyit edeceği düşüncesi ile talebimizin dikkate alınmasını istirham ederiz." - ADANA