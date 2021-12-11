Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor - Haberler
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Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı.

KARS (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı.

Son haftalarda etkili olan kar yağışıyla Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları beyaza büründü.

Boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türünün barındığı bölgeye giden ekipler, 3180 rakımlı Allahuekber Dağları Milli Parkı ile 2500 rakımlı Düzmeşe ve Keklik Deresi mevkisine 250 kilogram sakatat ve 200 kilogram arpa ile buğday bıraktı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç, AA muhabirine, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle yaban hayvanları için çalışma başlattıklarını söyledi.

Doğada sezonun ilk yemleme çalışmasını yapmaya başladıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Yaban hayvanlarının rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için buğday, arpa, sakatat gibi kendi ihtiyaçlarını giderecek gıdaları doğaya bırakmaktayız. Bölgede yaşayan tüm yaban hayvanları için çalışmalarımız devam etmektedir. Bunu kış aylarında sürekli yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz."

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor

Sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanları çetin kışta unutulmuyor

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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