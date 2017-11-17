Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, kentteki Sarıçam ormanlarında doğal gençleştirme çalışmaları yapılıyor.



Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanların varlığını devam ettirmek ve gelecek kuşaklara daha rahat soluk alınabilecek bir ortam bırakabilmek için ormanların bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Geçmiş nesillerin bıraktığı ormanı koruyarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Kayım, şunları söyledi:



"Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ile Türkmen Orman İşletme Şefliği bölgesindeki 31 hektar sahada tohumlama kesimi ve toprak işleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca yaklaşık 40 hektar sahada tohumlama kesimi, örtü temizliği ve toprak işleme çalışmaları tamamlandı.





Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünün 2017 yılı programında yer alan tabi tensil çalışmaları kapsamında, 2017 yılının bol tohum yılı olması nedeniyle programında yer alan sahalarda yapılan çalışmalar ile yaşını doldurmuş sarıçam ağaçları alınarak, ormanlık alan içerisinde gençlik elde edilmesi amaçlanıyor."