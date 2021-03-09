Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü, pazar günü sınava girecek adaylar için hizmet verecek

Adana'da, Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü, pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girecek adaylar için sabah hizmet verecek.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün, 14 Mart Pazar günü yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girecek adayların, nüfus cüzdanlarını kaybetmeleri veya yeniden çıkarmak istemeleri durumunda 07.00 ila 10.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt