Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

10.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:38
Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

'da 14 Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA

Kaynak: İHA
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