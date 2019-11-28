Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana'da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

28.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:59
Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

'da 1 Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.


Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA

Kaynak: İHA
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