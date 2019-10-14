Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

14.10.2019 15:14

Karabük'ün genç bürokratlarından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Sekreteri Ferhat Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye.



Kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hac sonrası zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye eden Sarıçam, Karabüklülerin de selamını ileterek, " Cumhurbaşkanımız sağ olsun randevumuzu kabul edip bizleri onurlandırdı. Bizde kendilerine Karabükümüzün kendilerini çok özlediğini özellikle belirttim ve rabbimizden zamanlarını ve ömürlerini bereketlendirmesini dileyerek zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye ettik" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA