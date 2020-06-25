Sarıçam'da okullar üniversite sınavına hazır
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Sarıçam'da okullar üniversite sınavına hazır

Sarıçam Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Sarıçam'da okullar üniversite sınavına hazır
25.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:02

Sarıçam Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmeye başlamasından itibaren vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik başlattıkları kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde de öğrencilerin salgından etkilenmemesi için temizlik yapıldığını kaydeden Uludağ, "Gençlerimizin sağlığına önem veriyoruz. Hafta sonu ilçemizde de yapılacak olan sınava girecek öğrencilerimizi hijyeni sağlanmış sınıflarda ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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