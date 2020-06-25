Sarıçam'da okullar üniversite sınavına hazır Sarıçam Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Sarıçam Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okulları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmeye başlamasından itibaren vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik başlattıkları kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde de öğrencilerin salgından etkilenmemesi için temizlik yapıldığını kaydeden Uludağ, "Gençlerimizin sağlığına önem veriyoruz. Hafta sonu ilçemizde de yapılacak olan sınava girecek öğrencilerimizi hijyeni sağlanmış sınıflarda ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA