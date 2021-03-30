Sarıçam'da öğrencilere kitap dağıtıldı
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Sarıçam'da öğrencilere kitap dağıtıldı

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Sarıçam'da öğrencilere kitap dağıtıldı

Sarıçam Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kitap dağıttı.

Sarıçam Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kitap dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıçam Halk Kütüphanesi'nde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, çocukluğundan bugüne kütüphanelerin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kütüphaneden en çok ödünç kitap alan öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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