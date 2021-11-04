Sarıçam Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetlerine devam ediyor

SARIÇAM, ADANA (AA) - Sarıçam Belediyesi, evde bakım ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları evlerinde ziyaret edip, muayene ve kontrollerini yaparak, bakıma muhtaç olanların kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca saha ekibi içerisinde görev alan erkek berberler tarafından hastaların saç sakal tıraşları da evlerinde hijyenik bir şekilde yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ekiplerinin günün her saati vatandaşın yanında olduğun belirtti.

Hasta vatandaşlara sağlık hizmetleri ve berber ihtiyaçlarının yanında ayarlanabilir hasta yatağı hizmeti de sunduklarını kaydeden Uludağ, "Bu yıl içerisinde 130 hastane tipi ayarlanabilir hasta karyolasının dağıtımını gerçekleştirdik. Poliklinik hizmetimizden 10 bin 949 vatandaşımız yararlanırken, saha ekibimiz de 2 bin 294 ziyaret gerçekleştirdi. İnsan odaklı belediyecilik anlayışımızda dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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