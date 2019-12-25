Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu

25.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:28

Sarıçam Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale için kriz masası oluşturdu.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz koşullardan vatandaşların etkilenmemesi için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir konuda ihtiyaç hissetmeleri halinde 4447223 numaralı Turkuaz Çağrı Merkezinden ve muhtarlar vasıtasıyla kendilerine ulaşabileceğini aktaran Uludağ, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Uludağ, ekiplerin afet durumuna karşı olası zararları en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yarın akşam saatlerine kadar yağışların devam etmesinin beklendiğini ifade eden Uludağ, vatandaşların sel, su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA