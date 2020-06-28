Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı

Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sakarya nehrinden görülen balık ölümleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı
28.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:02

Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sakarya nehrinden görülen balık ölümleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sarıcakaya Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Sakarya nehrindeki balık ölümlerinin araştırıldığı ifade edilirken, "Sakarya nehrinde görülen balık ölümlerinin sebepleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından araştırılmakta olup bu süreçte vatandaşlarımızın bu balıkları kesinlikle tüketmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasına yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye 'kızmayın' çağrısı
Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Burak Yılmaz Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Genç Kaza Yangın
Şu an buradasınız: Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 21:09:36. #1.15#
title