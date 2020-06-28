Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sakarya nehrinden görülen balık ölümleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sakarya nehrinden görülen balık ölümleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sarıcakaya Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Sakarya nehrindeki balık ölümlerinin araştırıldığı ifade edilirken, "Sakarya nehrinde görülen balık ölümlerinin sebepleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından araştırılmakta olup bu süreçte vatandaşlarımızın bu balıkları kesinlikle tüketmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasına yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA