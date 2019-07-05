Sarıcakaya'nın 5 önemli proje hedefi

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçede yapılması planlanan 5 yeni proje konusunda fizibilite çalışması yapılması için Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) başvuru yaptıklarını belirtti.

Önümüzdeki süreçte yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Çam, Sarıcakaya'nın Organize Sera Bölgesi konumunda olabilmesinin öncelikli hedef ve projeleri arasında olduğu mesajını verdi. Tarımcılık alanında Sarıcakaya'nın çok önemli adımlar attığına işaret eden Çam, "Eskişehir'in Akdeniz'i olarak nitelendirilen ilçemiz tarıma çok elverişli bir bölge olduğundan dolayı bizler de bunu nasıl ve ne şekilde iyi değerlendiririz, neler yapabiliriz diye çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Sarıcakaya yetiştirdiği sebze ve meyve konusunda adını zaten ülke genelinde yeterince duyurmuş bir konumda. Bunu daha ileriye nasıl taşırız buna bakıyoruz" dedi.

5 PROJE İÇİN FİZİBİLİTE DESTEĞİ

BEBKA tarafından sunulan 'Fizibilite Desteği' programı dahilinde projeler yapılacağını vurgulayan Çam "İlçemizdeki bitkisel atıkların değerlendirilmesi amacıyla Kompost Gübre Üretim Tesisi için fizibilite desteği, çiftçilerimize sulama suyunda enerji desteği vermek üzere Güneş Enerji Santralinin kurulması için ilçemizin yeterli olup olmadığının tespiti amacıyla fizibilite desteği, Plastik Kasa Üretim Tesisleri için fizibilite desteği, fazla ürünlerimizin değerlendirilebilmesi amacıyla Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi için fizibilite desteği, son olarak da Organize Sera Bölgesi oluşturabilmek amacıyla fizibilite destek programına yönelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

SAKARI DOMATESİ MARKA OLACAK

Özellikle markalaşma yolunda projelerin faaliyete geçirilmesi için gayret gösterdiklerini de aktaran Çam, ülke genelinde Sarıcakaya denilince akla gelen ilk şeyin 'Sakarı Domatesi' olduğunu hatırlatarak "Sarıcakaya'mızın değerini yansıtacak, rengiyle, kokusuyla tamamen yerli tohum üretimiyle bir 'Sakarı Domatesi' markası oluşturma yönünde ciddi çalışma yürütmekteyiz. Birçok yerde Sarıcakaya denince akla gelen ilk şeyin domates olduğunun farkındayız ve biliyoruz. Biz de şimdi yeniden bu yönde daha fazla neler yapabiliriz buna bakacağız. Ortak akıl ve birlikte hareket ederek bilinçli tarım uygulamaları kapsamında Sakarı domatesini bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz bunun çalışmalarını yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

TARIMSAL KALKINMA

Başkan Çam, ülke genelinde birçok tarım şehrinde ve ilçelerinde bilinçsizce uygulanan ilaçlama kapsamında verimli toprakların gelecek yıllarda tamamen ortadan kalkacağını dile getirirken, şunları kaydetti;

"Biz de bunun önüne geçebilmek amacıyla çeşitli projelerimizi ilerleyen süreçte tek tek faaliyete geçireceğiz. Özelikle Sarıcakaya'mızın tekrar tarımsal kalkınma da söz sahibi olmasını hedeflemekteyiz. Hep birlikte taşın atlana elimizi koyarak sorunlarını çözüme kavuşturacağımızın bilincindeyim. Üreticilerimizin babadan kalma üretim teknikleriyle üretimi gerçekleştirmeleri ve buna bağlı olarak teknik hizmet almak konusundaki isteksizleri tarımsal üretimde birtakım sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle bilinçsiz zirai ilaç uygulamaları nedeniyle de kalıntı sorunu yaşamamıza sebep olmuştur. Bundan dolayıdır ki iyi tarım uygulamaları geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Biz de bu yönde çalışmalar yürüteceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA